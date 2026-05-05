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Immersion gourmande au Domaine des Beaucas Domaine des Beaucas Sainte-Maxime

Immersion gourmande au Domaine des Beaucas Domaine des Beaucas Sainte-Maxime mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Domaine des Beaucas

Adresse : CD 44

Ville : 83120 Sainte-Maxime

Département : Var

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sainte-Maxime

Immersion gourmande au Domaine des Beaucas

Domaine des Beaucas CD 44 Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre de Var Fête la Nature, une immersion gourmande vous est proposée à Sainte-Maxime.
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Domaine des Beaucas CD 44 Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55  contact@sainte-maxime.com

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English :

As part of Var Fête la Nature, a gourmet immersion is on offer in Sainte-Maxime.

L’événement Immersion gourmande au Domaine des Beaucas Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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