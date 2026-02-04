Salon Univers Vintage Sainte-Maxime
Salon Univers Vintage Sainte-Maxime vendredi 5 juin 2026.
Salon Univers Vintage
Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Préparez-vous à un voyage dans le temps à Sainte-Maxime, où le vintage et le rétro sont à l’honneur !
.
Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 88 64 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Univers Vintage
Get ready for a trip back in time in Sainte-Maxime, where vintage and retro are in the spotlight like never before!
L’événement Salon Univers Vintage Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de Sainte Maxime