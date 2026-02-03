Les journées récréatives Sainte-Maxime

Les journées récréatives

Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

2026-05-23

Pendant trois jours, la promenade du bord de mer se transforme en un véritable royaume du jeu, où les enfants deviennent les rois et les reines.

Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 88 64 48

English : Recreational days

For three days, the seaside promenade is transformed into a veritable kingdom of play, where children become kings and queens.



Face painting, creative workshops, balloon sculpting, pony rides, inflatable structures, and many other surprises await them for moments of joy and wonder.



Full program coming soon.

