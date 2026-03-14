Open de France Sup Race Cup Plage de la Nartelle Sainte-Maxime

Open de France Sup Race Cup

Plage de la Nartelle Avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

16 éme édition de la SUP RACE CUP (course de Stand Up Paddle) qui se sera un Open Terrotorial Régional SUD SUP Race qui compte pour le classement du Championnat SUP Race Région SUD. Qualificatif pour les Championnats de France SUP RACE 2026.

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Plage de la Nartelle Avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 12 25 43 lacigalesurfclub@live.fr

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English : Open de France SUP Race

The 16th edition of the SUP RACE CUP (Stand Up Paddle race) will be a Regional Open SUD SUP Race, counting towards the SUD Region SUP Race Championship standings. It also serves as a qualifier for the 2026 French SUP RACE Championships.

L’événement Open de France Sup Race Cup Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Sainte Maxime