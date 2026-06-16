Immersion Nature Bain de forêt Solstice d’été Quimperlé
Immersion Nature Bain de forêt Solstice d’été Quimperlé samedi 20 juin 2026.
Quimperlé
Immersion Nature Bain de forêt Solstice d’été
Forêt de Toulfoën Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Bain de forêt Solstice d’été, une invitation à rayonner!
La forêt est en pleine abondance. Les feuilles captent la lumière à leur maximum, les parfums boisés sont à leur pic, le vivant rayonne de toutes parts.
Le 20 juin, la veille du solstice, nous vous invitons à entrer dans cette forêt au sommet de sa vitalité — pour ralentir, ouvrir les sens, et laisser cette énergie faire son œuvre en vous.
Quatre heures d’immersion dans la forêt de Toulfoën marche consciente, moments méditatifs, approche sensorielle du vivant, et cérémonie du thé pour clore ce temps suspendu.
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Nous sommes Céline Di Nota, guide nature spécialisée en sylvothérapie, et Nathalie Renglet, sylvothérapeute humaniste.
Notre approche vous accompagner pour ralentir le rythme et retrouver une connexion sensible au vivant, le temps d’un après-midi en forêt. .
Forêt de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 45 56 40
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English :
L’événement Immersion Nature Bain de forêt Solstice d’été Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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