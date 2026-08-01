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AGENDA · La Roche-Vineuse

Immersion vendanges Château de la Greffière La Roche-Vineuse

vendredi 28 août 2026 · Château de la Greffière · La Roche-Vineuse

Immersion vendanges Château de la Greffière La Roche-Vineuse

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Château de la Greffière
Adresse
500 route de Verzé
Ville
71960 La Roche-Vineuse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

La Roche-Vineuse

Immersion vendanges

Château de la Greffière 500 route de Verzé La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Alerte Vendanges ! Les raisins sont prêts… et vous ?

Venez partager avec nous l’effervescence des vendanges.
Au programme

Visite guidée du domaine
Partez à la découverte de notre métier et suivez le chemin du raisin, de son arrivée au domaine jusqu’à sa transformation en vin.

Une dégustation en deux temps
Commencez par déguster nos jus de raisins en fermentation, accordés à quelques gourmandises. Puis retrouvez-nous au caveau pour déguster nos vins et découvrir toute la richesse de notre terroir.

Un voyage dans le temps
Profitez d’un accès libre à notre Musée de la Vigne & du Vin et redécouvrez les outils et les gestes d’autrefois. Une belle immersion dans l’histoire de la viticulture, empreinte de souvenirs et d’authenticité.

Réserver votre place et vivez une expérience inoubliable au cœur de notre vignoble !   .

Château de la Greffière 500 route de Verzé La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Immersion vendanges

L’événement Immersion vendanges La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-08-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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