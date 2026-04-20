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Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Andrée Chedid

Adresse : Esplanade du Broustic

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Andernos-les-Bains

Immersion visuelle et quizz en famille

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

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Dès 8 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English : Immersion visuelle et quizz en famille

L’événement Immersion visuelle et quizz en famille Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains

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