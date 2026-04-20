Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Immersion visuelle et quizz en famille
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Plongez au cœur d’œuvres d’art spectaculaires présentées en haute définition, au plus près des histoires qui font rêver depuis des siècles, et devenez les héros de l’épreuve du quizz !
Dès 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Immersion visuelle et quizz en famille
L’événement Immersion visuelle et quizz en famille Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
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