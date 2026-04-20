Spectacle L’arbre bleu et autres écorces Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Spectacle L’arbre bleu et autres écorces Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Spectacle L’arbre bleu et autres écorces
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
A partir de l’album L’arbre bleu et autres écorces”, Nadia Joly nous propose un spectacle tout en douceur, entre conte et poésie, où les arbres prennent vie et racontent leurs histoires. L’univers de l’illustrateur iranien Amin Hassanzadeh Sharif prend place sur scène à travers un théâtre d’objets.
Pour les 3-6 ans
Gratuit sur réservation .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Spectacle L’arbre bleu et autres écorces
L’événement Spectacle L’arbre bleu et autres écorces Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
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