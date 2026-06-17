Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet Studio Espace Yoga 1er étage Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet

Studio Espace Yoga 1er étage 13 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Événement exceptionnel à Andernos !

L’Espace Yoga Andernos a l’honneur d’accueillir Bernadette de Gasquet, médecin et référence incontournable du yoga santé auteure de nombreux ouvrages dont Périnée arrêtons le massacre, Yoga sans dégâts . La puissance insoupçonnée du gainage co-écrit avec Teddy Riner.

À cette occasion, une présentation de son approche sera proposée, suivie d’une séance de dédicace de ses ouvrages.

Un rendez-vous rare pour rencontrer une figure majeure du yoga santé et découvrir une approche respectueuse du corps.

Entrée libre places limitées.

Pensez à commander votre livre en amont afin de pouvoir le faire dédicacer sur place. .

Studio Espace Yoga 1er étage 13 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine jenny@espace-yoga-andernos.fr

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English : Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet

L’événement Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Andernos-les-Bains