Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet Studio Espace Yoga 1er étage Andernos-les-Bains
Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet Studio Espace Yoga 1er étage Andernos-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet
Studio Espace Yoga 1er étage 13 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Événement exceptionnel à Andernos !
L’Espace Yoga Andernos a l’honneur d’accueillir Bernadette de Gasquet, médecin et référence incontournable du yoga santé auteure de nombreux ouvrages dont Périnée arrêtons le massacre, Yoga sans dégâts . La puissance insoupçonnée du gainage co-écrit avec Teddy Riner.
À cette occasion, une présentation de son approche sera proposée, suivie d’une séance de dédicace de ses ouvrages.
Un rendez-vous rare pour rencontrer une figure majeure du yoga santé et découvrir une approche respectueuse du corps.
Entrée libre places limitées.
Pensez à commander votre livre en amont afin de pouvoir le faire dédicacer sur place. .
Studio Espace Yoga 1er étage 13 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine jenny@espace-yoga-andernos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet
L’événement Séance dédicace avec Bernadette de Gasquet Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Feu de la Saint-Jean et bal Gascon Place Louis David Andernos-les-Bains 23 juin 2026
- Exposition de sculptures, peintures et photographies Maison Louis David Andernos-les-Bains 24 juin 2026
- La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains 26 juin 2026
- Café Histoire petite histoire de la baignade Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains 27 juin 2026
- Vide-greniers AS Tennis Andernos Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 28 juin 2026