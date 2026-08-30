IMMINENTES CIE BURN OUT JANN GALLOIS Béziers
samedi 27 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
IMMINENTES CIE BURN OUT JANN GALLOIS
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : 7 – 7 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
Six danseuses, un souffle collectif Jann Gallois fait de la douceur une force et de la danse un espace de résistance, d’espoir et de sororité.
Contre la violence du présent, Jann Gallois imagine un autre chemin. Portée par six danseuses, Imminentes compose une fresque hypnotique où la douceur devient force et la sororité, puissance en mouvement.
Dans un souffle collectif, les corps s’unissent, se répondent et se transforment au rythme de la musique envoûtante de Patrick de Oliveira. La chorégraphe fait de la lenteur un acte de résistance et de la danse un espace d’écoute, de solidarité et d’espoir.
Une pièce sensible et puissante, où les corps deviennent une force collective pour imaginer un autre monde. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
Six dancers, one collective spirit: Jann Gallois turns gentleness into strength and dance into a space of resistance, hope, and sisterhood.
L’événement IMMINENTES CIE BURN OUT JANN GALLOIS Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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