, Impact Hub Geneva, Genève
, Impact Hub Geneva, Genève mercredi 22 avril 2026.
Mercredi 22 avril, 13h30 Impact Hub Geneva
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Impact Hub Geneva Rue FENDT 1, 1201 Genève Genève 1201 +41 79 742 15 84 https://geneva.impacthub.net/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.ca/e/earth-day-geneva-2026-bridging-possibilities-workshop-tickets-1983500951741?aff=oddtdtcreator »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/autres-administrations/impact-hub-geneva/
DR
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