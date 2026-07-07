Imprenable, spectacle de Cape et d’épée au Château Fort de Guise Guise

Informations pratiques

Guise

Imprenable, spectacle de Cape et d’épée au Château Fort de Guise

Chemin de Ronde Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 15:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Une aventure théâtrale de cape et d’épée sur la vie du plus grand ingénieur de l’histoire de France Vauban.

1667 le royaume de France est en guerre. Vauban, ingénieur du roi Louis XIV, sillonne les routes de France qu’il faut défendre de tous côtés. L’ampleur de sa tâche est énorme.

Il est assisté dans son ouvrage d’une secrétaire au tempérament bien trempé, Mademoiselle Louise. Ce que le célèbre architecte ignore, c’est que sa secrétaire est en réalité une espionne chargée de sa sécurité.

Pour remplir sa mission, Louise va devoir être plus ingénieuse que le meilleur ingénieur du Roi…

La compagnie NAYL créations est heureuse de vous présenter une aventure divertissante et instructive sur la vie et les innovations du célèbre ingénieur.

On y découvre une intrigue originale mêlant comédie et action agrémentée d’un combat d’épée de haut niveau les artistes au plateau sont également champions de France d’escrime artistique et prix d’excellence Claude Carliez.

Une aventure théâtrale de cape et d’épée sur la vie du plus grand ingénieur de l’histoire de France Vauban.

1667 le royaume de France est en guerre. Vauban, ingénieur du roi Louis XIV, sillonne les routes de France qu’il faut défendre de tous côtés. L’ampleur de sa tâche est énorme.

Il est assisté dans son ouvrage d’une secrétaire au tempérament bien trempé, Mademoiselle Louise. Ce que le célèbre architecte ignore, c’est que sa secrétaire est en réalité une espionne chargée de sa sécurité.

Pour remplir sa mission, Louise va devoir être plus ingénieuse que le meilleur ingénieur du Roi…

La compagnie NAYL créations est heureuse de vous présenter une aventure divertissante et instructive sur la vie et les innovations du célèbre ingénieur.

On y découvre une intrigue originale mêlant comédie et action agrémentée d’un combat d’épée de haut niveau les artistes au plateau sont également champions de France d’escrime artistique et prix d’excellence Claude Carliez. .

Chemin de Ronde Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

A theatrical swashbuckling adventure about the life of the greatest engineer in French history: Vauban.

1667: The Kingdom of France is at war. Vauban, engineer to King Louis XIV, travels the roads of France, which must be defended on all sides. The scale of his task is enormous.

He is assisted in his work by a secretary with a strong personality, Mademoiselle Louise. What the famous architect doesn’t know is that his secretary is actually a spy tasked with ensuring his safety.

To carry out her mission, Louise will have to be more ingenious than the King’s best engineer…

NAYL Creations is pleased to present an entertaining and informative adventure about the life and innovations of the famous engineer.

The show features an original plot blending comedy and action, enhanced by high-level sword fighting: the performers on stage are also French champions in artistic fencing and recipients of the Claude Carliez Award for Excellence.

L’événement Imprenable, spectacle de Cape et d’épée au Château Fort de Guise Guise a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Thiérache