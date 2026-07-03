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AGENDA · Le Bec-Hellouin

Imprimez et recyclez ! Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin

mercredi 26 août 2026 · Rue Pierre Mendès France · Le Bec-Hellouin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Pierre Mendès France
Adresse
3 Rue Pierre Mendès France Salle polyvalente
Ville
27800 Le Bec-Hellouin
Département
Eure
Tarif

Le Bec-Hellouin

Imprimez et recyclez !

Rue Pierre Mendès France 3 Rue Pierre Mendès France Salle polyvalente Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Atelier découverte animé par Martine Robcis artiste sérigraphe, d’une technique d’impression artisanale, ouvert aux adultes et aux enfants, pour transfomer de vieux tissus ou textiles du quotidien en objets décoratifs. Venez avec vos textiles et repartez avec une création personnalisée !
Places limitées   .

Rue Pierre Mendès France 3 Rue Pierre Mendès France Salle polyvalente Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80  biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Imprimez et recyclez !

L’événement Imprimez et recyclez ! Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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