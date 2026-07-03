Visite guidée 3 rue Pierre Mendès-France Le Bec-Hellouin
vendredi 21 août 2026 · 3 rue Pierre Mendès-France · Le Bec-Hellouin
Informations pratiques
Le Bec-Hellouin
Visite guidée
3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Visite guidée des caves du Paradis de l’Abbaye du Bec-Hellouin avec Gilles DESHAYES archéologue.
Réserver à ceux qui ne les ont jamais visité / 15 places .
3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
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English : Visite guidée
L’événement Visite guidée Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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