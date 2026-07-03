Visite guidée 3 rue Pierre Mendès-France Le Bec-Hellouin

Informations pratiques

Le Bec-Hellouin

Visite guidée

3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Visite guidée des caves du Paradis de l’Abbaye du Bec-Hellouin avec Gilles DESHAYES archéologue.

Réserver à ceux qui ne les ont jamais visité / 15 places .

3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée

L’événement Visite guidée Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay