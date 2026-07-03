UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Bec-Hellouin

Visite guidée 3 rue Pierre Mendès-France Le Bec-Hellouin

vendredi 21 août 2026 · 3 rue Pierre Mendès-France · Le Bec-Hellouin

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
3 rue Pierre Mendès-France
Adresse
3 Place de l'Abbé Herluin
Ville
27800 Le Bec-Hellouin
Département
Eure
Tarif

Le Bec-Hellouin

Visite guidée

3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Visite guidée des caves du Paradis de l’Abbaye du Bec-Hellouin avec Gilles DESHAYES archéologue.
Réserver à ceux qui ne les ont jamais visité / 15 places   .

3 rue Pierre Mendès-France 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80  biblio.lebechellouin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée

L’événement Visite guidée Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

À voir aussi à Le Bec-Hellouin (Eure)