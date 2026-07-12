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AGENDA · Le Bec-Hellouin

Rencontre-dédicaces Gaspard KOENIG Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin

vendredi 28 août 2026 · Rue Pierre Mendès France · Le Bec-Hellouin

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Pierre Mendès France
Adresse
Bibliothèque Alban Cayrol
Ville
27800 Le Bec-Hellouin
Département
Eure
Tarif

Le Bec-Hellouin

Rencontre-dédicaces Gaspard KOENIG

Rue Pierre Mendès France Bibliothèque Alban Cayrol Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Rencontre-dédicaces Gaspard KOENIG   .

Rue Pierre Mendès France Bibliothèque Alban Cayrol Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80  biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Rencontre-dédicaces Gaspard KOENIG

L’événement Rencontre-dédicaces Gaspard KOENIG Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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