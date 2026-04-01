Impro – les pirates du lac – les lettres mystérieuses, Impro Comedy Club, Genève

Impro – les pirates du lac – les lettres mystérieuses Dimanche 26 avril, 18h00 Impro Comedy Club

Entrée libre, chapeau à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

Les Pirates du Lac vous proposent de monter à bord et d’embarquer avec leur équipage pour un voyage théâtral aussi varié que leurs trésors.

Lors de ce spectacle, chaque membre de notre équipage découvre une lettre mystérieuse, cachée dans une bouteille. Le public choisit une bouteille, révélant un message secret qui devient le point de départ d’une série d’improvisations inédites.

Son contenu sera la base des improvisations variées. Quels seront les points de départ de ce défi ? Un personnage ? Une relation ? Un contexte ? A vous de venir le découvrir…

Impro Comedy Club, rue des Savoises 1

Rendez-vous le 26/04/2026 à 18h00

Entrée libre, chapeau à la sortie

Impro Comedy Club Rue des Savoises 1, 1205 Genève Genève 1205

Embarquez avec les Pirates du Lac ! Choisissez une bouteille : son message secret devient le point de départ d’improvisations uniques et mystérieuses à l’Impro Comedy Club le 26/04/2026 à 18h00.

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