Impromptu et invitation à danser de la compagnie Dounia Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Dimanche 28 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Impromptu issu de la rencontre entre la compagnie Dounia et Kali&Co, qui se clôturera par une invitation à danser de la compagnie Dounia orchestrée par la troupe citoyenne et Bab’el Dañs.

_**À partir de 17h,** impromptu issu de la rencontre entre la compagnie Dounia et Kali&Co, qui se clôturera par une invitation à danser de la compagnie Dounia orchestrée par la troupe citoyenne et Bab’el Dañs._

Cette animation s’intègre dans le cadre de l’ouverture estivale 2026, de l’ancienne prison Jacques-Cartier.

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Grâce au dispositif Exporama, l’exposition d’art contemporain _Collection 13_ du Fonds Communal d’Art Contemporain aura lieu pour la première fois dans le bâtiment historique de l’ancienne prison. Au programme : présentation du travail de vingt artistes travaillant à Rennes : peinture, dessin, photographie, vidéo, sculpture. Visite libre ou guidée, gratuit, sans réservation.

En parallèle, animations gratuites sur la période estivale, dans la cour de l’ancienne prison. Ateliers, lectures de contes, improvisations théâtrales, concerts, jeux, conférences, espace pique‑nique & buvette dans la grande cour extérieure.

Ouverture du _19 juin au 26 juillet 2026_, tous les vendredis, samedis et dimanches.

_L_es _vendredis et samedis_ de _15h à 21h. Les dimanches_ de _15h à 19h._

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T19:00:00.000+02:00

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projetjacquescartier@rennesmetropole.fr https://ici.rennes.fr/actualites/2025-04-28-jacques-cartier-de-prison-a-projet-citoyen/

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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