Impromptu et invitation à danser de la compagnie Dounia, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Impromptu et invitation à danser de la compagnie Dounia Dimanche 28 juin, 17h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

À partir de 17h, impromptu issu de la rencontre entre la compagnie Dounia et Kali&Co, qui se clôturera par une invitation à danser de la compagnie Dounia orchestrée par la troupe citoyenne et Bab’el Dañs.

Cette animation s’intègre dans le cadre de l’ouverture estivale 2026, de l’ancienne prison Jacques-Cartier.

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Grâce au dispositif Exporama, l’exposition d’art contemporain Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain aura lieu pour la première fois dans le bâtiment historique de l’ancienne prison. Au programme : présentation du travail de vingt artistes travaillant à Rennes : peinture, dessin, photographie, vidéo, sculpture. Visite libre ou guidée, gratuit, sans réservation.

En parallèle, animations gratuites sur la période estivale, dans la cour de l’ancienne prison. Ateliers, lectures de contes, improvisations théâtrales, concerts, jeux, conférences, espace pique‑nique & buvette dans la grande cour extérieure.

Ouverture du 19 juin au 26 juillet 2026, tous les vendredis, samedis et dimanches.

_L_es vendredis et samedis de 15h à 21h. Les dimanches de 15h à 19h.

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « projetjacquescartier@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ici.rennes.fr/actualites/2025-04-28-jacques-cartier-de-prison-a-projet-citoyen/ »}]

Impromptu issu de la rencontre entre la compagnie Dounia et Kali&Co, qui se clôturera par une invitation à danser de la compagnie Dounia orchestrée par la troupe citoyenne et Bab’el Dañs. Danse Spectacle

Direction de la Communication, Rennes Métropole