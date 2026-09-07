« In Cloud We Trust » : spectacle déambulatoire à la Chapelle Corbelin !, Chapelle de Corbelin, La Chapelle-Saint-André

Informations pratiques

« In Cloud We Trust » : spectacle déambulatoire à la Chapelle Corbelin ! 19 et 20 septembre Chapelle de Corbelin Nièvre

Prévoir de quoi vous couvrir en cas de pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Eh ! Oh ! Tu rêves?

Oui oui encore et toujours.

Nous vous embarquons dans ce spectacle déambulatoire, entre théâtre et installation plastique.

De tout temps l’homme a tenté de faire la pluie et le beau temps, les enfants transforment les cumulus en tête de roi, en crocodiles ou en baleine, les rêveurs, eux, ont la tête dedans.

Aujourd’hui on stocke nos données dans les nuages.

Et demain ce sera quoi un nuage ? »

Ce spectacle est joué dans le cadre de l’événement Mur-mur du vivant

Chapelle de Corbelin 58210 La Chapelle Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 29 15 30 https://mairie-lachapellesaintandre.fr/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/48245201_mur-mur-du-vivant »}] La Chapelle de Corbelin est située sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-André dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne Franche-Comté.

La Chapelle de Corbelin est une chapelle paroissiale de la seigneurie de Corbelin, elle est placée sous le vocable de Notre-Dame de septembre. L’église est située sur le flanc d’une colline. Elle est composée d’une seule nef terminée par un chevet plat.

Elle est bâtie au XIXe siècle en plan rectangulaire, avec saillie du clocher carré. Celui-ci est percé sur ses quatre faces de baie simple, il est coiffé d’une toiture pyramidale couverte de petites tuiles plates en terre cuite. La chapelle de Corbelin servira d’église au fief de Corbelin. L’édifice est à chevet plat, du type cistercien, percé de trois fenêtres en lancette sans meneaux, il comprend une nef voûtée et un clocher carré renforcé par de puissants contreforts.

La création de la paroisse a lieu en 1240. L’ancienne chapelle au style très dépouillé a conservé quelques témoignages architecturaux caractéristiques du XIIIe siècle. C’est l’ancienne église paroissiale du site sidérurgique de Corbelin. Corbelin a perdu son titre pendant la révolution au profit de la Commune de la Chapelle Saint-André. La célébration du culte s’effectue dans la chapelle jusqu’au VIIIe siècle. Elle sera utilisée comme bâtiment agricole jusqu’à la fin du XXe siècle.

Elle a été restaurée de 1995 à 1998 par la caisse départementale des monuments et des sites de la Nièvre (Camosine). Les éléments protégés sont l’église de Corbelin (ancienne) : inscription par arrêté du 27 mars 1992. Par la D19, route de Menou.

Eh ! Oh ! Tu rêves?

©L’étoffe des rêves