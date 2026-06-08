IN TERRA PAX ROSSINI CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse
IN TERRA PAX ROSSINI CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse samedi 13 juin 2026.
Toulouse
IN TERRA PAX ROSSINI
CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez la célèbre œuvre de Rossini, La Petite Messe Solennelle , une œuvre de musique sacrée, interprété par l’Octuor In Terra Pax.
L’association In Terra Pax est une structure locale engagée qui rassemble des artistes unis par une passion commune la beauté musicale et le partage. À travers ses projets, elle défend des valeurs fortes autours de la convivialité et de la bienveillance, en mettant la musique au service de l’émotion et du lien humain.
Pour cette nouvelle représentation, l’ensemble met à l’honneur la célèbre œuvre de Gioachino Rossini, La Petite Messe Solennelle , dirigé par Dominique Rols. 15 .
CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr
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English :
Discover Rossini’s famous Petite Messe Solennelle , a work of sacred music, performed by the Octuor In Terra Pax.
L’événement IN TERRA PAX ROSSINI Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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