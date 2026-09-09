Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale Centre Richelieu -Croix Rouge Française La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale

Centre Richelieu -Croix Rouge Française 37 rue Philippe Vincent La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’art et de rééducation sentimentale propose au public une journée inaugurale.

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Centre Richelieu -Croix Rouge Française 37 rue Philippe Vincent La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the Center for Art and Sentimental Re-education is hosting an opening day for the public.

L’événement Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-16 par Nous La Rochelle