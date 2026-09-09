Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale Centre Richelieu -Croix Rouge Française La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Centre Richelieu -Croix Rouge Française · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale
Centre Richelieu -Croix Rouge Française 37 rue Philippe Vincent La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’art et de rééducation sentimentale propose au public une journée inaugurale.
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Centre Richelieu -Croix Rouge Française 37 rue Philippe Vincent La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
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English :
%C0 To mark European Heritage Days, the Center for Art and Sentimental Re-education is hosting an opening day for the public.
L’événement Inauguration Centre d’art et de rééducation sentimentale La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-16 par Nous La Rochelle
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