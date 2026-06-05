INAUGURATION DE LA MAISON DU TOURISME ET DES MOBILITÉS Gignac
INAUGURATION DE LA MAISON DU TOURISME ET DES MOBILITÉS Gignac jeudi 11 juin 2026.
Gignac
INAUGURATION DE LA MAISON DU TOURISME ET DES MOBILITÉS
Pôle d’échanges multimodal Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à fêter ensemble l’ouverture de la Maison du Tourisme et des Mobilités !
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à fêter ensemble l’ouverture de la Maison du Tourisme et des Mobilités
Ce nouveau lieu rassemble l’Office de tourisme intercommunal et des services de mobilité, pensé pour mieux accompagner habitants et visiteurs dans la découverte du territoire.
Au programme
• Un village de partenaires avec de nombreux acteurs du tourisme et de la mobilité
• Des animations gratuites atelier poterie, vélo smoothie, réparation de vélos, marquage gratuit…
• La visite de la MTM et de ses services
• Et bien sûr, un beau moment de convivialité.
Nous serions ravis de vous retrouver en ce jour particulier. .
Pôle d’échanges multimodal Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English : INAUGURATION DE LA MAISON DU TOURISME ET DES MOBILITÉS
We’re delighted to invite you to join us in celebrating the opening of the Maison du Tourisme et des Mobilités!
L’événement INAUGURATION DE LA MAISON DU TOURISME ET DES MOBILITÉS Gignac a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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