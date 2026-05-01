MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac
MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac samedi 6 juin 2026.
Gignac
MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une matinée musicale pour les tout-petits afin de danser en famille sur des rondes et chansons à gestes
Une matinée musicale pour les
tout-petits afin de danser en famille
sur des rondes et chansons à gestes
12h restitution scénique de l’atelier
slam du 3 juin .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English :
A musical morning for toddlers to dance the family away to rounds and songs with gestures
L’événement MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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