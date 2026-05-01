Gignac

MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une matinée musicale pour les tout-petits afin de danser en famille sur des rondes et chansons à gestes

Une matinée musicale pour les

tout-petits afin de danser en famille

sur des rondes et chansons à gestes

12h restitution scénique de l’atelier

slam du 3 juin .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie

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English :

A musical morning for toddlers to dance the family away to rounds and songs with gestures

L’événement MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT