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MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac

MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place du Jeu de Ballon

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Gignac

MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Une matinée musicale pour les tout-petits afin de danser en famille sur des rondes et chansons à gestes
Une matinée musicale pour les
tout-petits afin de danser en famille
sur des rondes et chansons à gestes

12h restitution scénique de l’atelier
slam du 3 juin   .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie  

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English :

A musical morning for toddlers to dance the family away to rounds and songs with gestures

L’événement MATINÉE EN MUSIQUE BAL & SLAM Gignac a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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