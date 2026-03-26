Gignac

LA BRADERIE DES BIBLIS

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Régulièrement les bibliothèques de la vallée de l’Hérault retirent des livres de leurs collections pour faire de la place aux nouveautés.

Régulièrement les bibliothèques de la vallée de l’Hérault retirent des livres de leurs collections pour faire de la place aux nouveautés.

Une sélection de plus de 1 500 d’entre eux sera proposée au prix unique de 50 centimes par titre. Romans, BD, albums jeunesse, essais… il y en aura pour tous les goûts ! .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

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English :

Hérault valley libraries regularly remove books from their collections to make room for new releases.

A selection of over 1,500 books will be on offer at a single price of 50 centimes per title. Novels, comics, children’s books, essays? there’s something for everyone!

L’événement LA BRADERIE DES BIBLIS Gignac a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT