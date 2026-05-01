Ceilhes-et-Rocozels

INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE

9 Bis Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir le nouvel espace Les Trois Sources dédié à l’accompagnement et au bien-être à Ceilhes lors de l’inauguration qui aura lieu le samedi 16 mai 2026, 9 bis avenue du lac.

Au programme, présentation des 3 praticiennes professionnelles et de leurs pratiques, suivi d’un verre de l’amitié.

Information au 06 79 52 60 23

Venez découvrir le nouvel espace Les Trois Sources dédié à l’accompagnement et au bien-être à Ceilhes lors de l’inauguration qui aura lieu le samedi 16 mai 2026, 9 bis avenue du lac.

Au programme, présentation des 3 praticiennes professionnelles et de leurs pratiques, suivi d’un verre de l’amitié.

Information au 06 79 52 60 23 .

9 Bis Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 79 52 60 23 berangerecroizet.massages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE

Come and discover the new Les Trois Sources space dedicated to support and well-being in Ceilhes at the inauguration on Saturday, May 16, 2026, 9 bis avenue du lac.

On the program: presentation of the 3 professional practitioners and their practices, followed by a friendly drink.

For further information, call 06 79 52 60 23

L’événement INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB