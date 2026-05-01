INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE Ceilhes-et-Rocozels
INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE Ceilhes-et-Rocozels samedi 16 mai 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE
9 Bis Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir le nouvel espace Les Trois Sources dédié à l’accompagnement et au bien-être à Ceilhes lors de l’inauguration qui aura lieu le samedi 16 mai 2026, 9 bis avenue du lac.
Au programme, présentation des 3 praticiennes professionnelles et de leurs pratiques, suivi d’un verre de l’amitié.
Information au 06 79 52 60 23
Venez découvrir le nouvel espace Les Trois Sources dédié à l’accompagnement et au bien-être à Ceilhes lors de l’inauguration qui aura lieu le samedi 16 mai 2026, 9 bis avenue du lac.
Au programme, présentation des 3 praticiennes professionnelles et de leurs pratiques, suivi d’un verre de l’amitié.
Information au 06 79 52 60 23 .
9 Bis Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 79 52 60 23 berangerecroizet.massages@gmail.com
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English : INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE
Come and discover the new Les Trois Sources space dedicated to support and well-being in Ceilhes at the inauguration on Saturday, May 16, 2026, 9 bis avenue du lac.
On the program: presentation of the 3 professional practitioners and their practices, followed by a friendly drink.
For further information, call 06 79 52 60 23
L’événement INAUGURATION DE L’ESPACE LES TROIS SOURCES SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB