Châtillon-sur-Indre

Inauguration de l’ouverture permanente au public de la terrasse du Château de Pierre de la Broce

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, la commune de Châtillon-sur-Indre annonce l’ouverture permanente au public de la terrasse du Château de Pierre de la Broce, les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.

Avec ses 1 400 m² surplombant la ville, la terrasse devient un nouvel espace de promenade et de découverte. Elle sera accessible en libre accès aux horaires de l’office de tourisme, venant ainsi compléter la visite du donjon.

Le public pourra, à cette occasion, découvrir

– La terrasse et son histoire

– Une exposition du club photos de Clion-sur-Indre

– Les travaux de Victor Baca et Jean-François Da Costa, étudiants en master à l’École nationale supérieure de paysage de Bordeaux

– L’environnement patrimonial du site

Une conférence présentant la terrasse, sa restauration et son apport à l’architecture médiévale, animé par Jean-Louis Girault aura lieu le samedi à 15h à la Micro-Folie.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

To mark the national Rendez-vous aux jardins event, the commune of Châtillon-sur-Indre is announcing that the terrace of the Château de Pierre de la Broce will be permanently open to the public on Saturday June 6 and Sunday June 7, 2026.

L’événement Inauguration de l’ouverture permanente au public de la terrasse du Château de Pierre de la Broce Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Châtillonnais en Berry