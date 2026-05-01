Châtillon-sur-Indre

Projection opéra Tosca de Giacomo Puccini

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:15:00

Date(s) :

2026-05-29

Projection sur grand écran à la Micro-Folie. Sur réservation obligatoire par téléphone, mail ou via notre formulaire en ligne.

Avec pour toile de fond la traque des républicains dans la Rome des année 1800, Puccini offre à ce drame une musique sensuelle et charnelle, certes, mais aiguisée comme un poignard. Cette version met en exergue les passions humaines et aurait pu s’appeler Scarpia tant le rôle du chef de la police secrète en est la figure centrale. Opéra de Rennes, mise en scène par Silvia Paoli et cheffe d’orchestre Clelia Cafiero. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

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English :

Screening on large screen at Micro-Folie. Reservations required by phone, e-mail or online form.

L’événement Projection opéra Tosca de Giacomo Puccini Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry