Châtillon-sur-Indre

Projection comédie dramatique

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Projection sur grand écran à la Micro-Folie. Sur réservation obligatoire par téléphone, mail ou via notre formulaire en ligne.

Quatre cousins lointains partent explorer une maison héritée mais abandonnées, où ils découvrent des trésors cachés les menant sur les traces d’une mystérieuse ancêtre, Adèle, ayant vécu à Paris en 1895, au moment où la ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Ce voyage dans leur arbre généalogique leur fait découvrir la vie quotidienne de la fin du XIXe siècle. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening on large screen at Micro-Folie. Reservations required by phone, e-mail or online form.

L’événement Projection comédie dramatique Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry