Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau de Montmeyran, Hôtel de ville de Montmeyran, Montmeyran

Informations pratiques

Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau de Montmeyran Samedi 19 septembre, 16h00 Hôtel de ville de Montmeyran Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Les membres du groupe Patrimoine de Montmeyran vous invite à une balade commentée du Coteau : l’occasion de découvrir l’histoire du village et le patrimoine naturel du coteau, classé Espace Naturel Sensible. Chaussez vos baskets !

Évènement en deux temps :

De 16h à 17h30 : Circuit commenté présentant les nouveaux panneaux d’interprétation et les nouvelles tables d’orientation du coteau. (départ place de l’Europe à Montmeyran – possibilité de monter en minibus pour les personnes ayant des difficultés à marcher).

De 17h30 à 18h30 : Inauguration officielle à la Mairie de Montmeyran, suivie d’un vin d’honneur.

Hôtel de ville de Montmeyran Mairie 26120 Montmeyran Montmeyran 26120 Centre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.59.30.26 Située dans la plaine de Valence, au pied du massif de la Raye, contrefort du Vercors, Montmeyran s’épanouit entre plaine et collines dans un paysage typiquement drômois.

La commune possède un riche patrimoine historique, avec des vestiges du château médiéval sur le coteau, l’église Saint-Blaise du XVIIIe siècle, et le château de Montalivet du XIXe siècle. Montmeyran a également été le théâtre de découvertes archéologiques datant du Néolithique, témoignant d’une occupation humaine ancienne. Présence de parkings et arrêt de bus à proximité.

Balade à travers l’histoire et le patrimoine naturel du coteau.

©Emilie Balland Schmitt