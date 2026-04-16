Atelier cueillette, bouquet et poterie D’Âme des Champs Montmeyran
Atelier cueillette, bouquet et poterie D’Âme des Champs Montmeyran samedi 19 septembre 2026.
Montmeyran
Atelier cueillette, bouquet et poterie
D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Après avoir cueilli les fleurs et créez votre bouquet, Paquerette Artisanne vous propose une session poterie !
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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77 contact@damedeschamps.fr
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English :
After picking the flowers and creating your bouquet, Paquerette Artisanne offers a pottery session!
L’événement Atelier cueillette, bouquet et poterie Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme