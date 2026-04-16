Atelier cueillette, bouquet et poterie D’Âme des Champs Montmeyran

Montmeyran

Atelier cueillette, bouquet et poterie

D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Après avoir cueilli les fleurs et créez votre bouquet, Paquerette Artisanne vous propose une session poterie !

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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77 contact@damedeschamps.fr

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English :

After picking the flowers and creating your bouquet, Paquerette Artisanne offers a pottery session!

L’événement Atelier cueillette, bouquet et poterie Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme