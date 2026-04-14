Atelier Cueillette et création d’une couronne murale D’Âme des Champs Montmeyran
Atelier Cueillette et création d’une couronne murale D’Âme des Champs Montmeyran dimanche 2 août 2026.
Montmeyran
Atelier Cueillette et création d’une couronne murale
D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Après avoir cueilli les fleurs fraîches de saison, réalisez votre couronne murale !
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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77 contact@damedeschamps.fr
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English :
Once you’ve picked the season’s fresh flowers, make your own wall wreath!
L’événement Atelier Cueillette et création d’une couronne murale Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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