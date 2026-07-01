Forum des Associations Salle des fêtes Maurice Pollet Montmeyran

Informations pratiques

Montmeyran

Forum des Associations

Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La rentrée approche et avec elle l’un des temps forts de la vie locale le Forum des associations. Nous vous donnons rendez-vous samedi 5 septembre pour découvrir la richesse du tissu associatif de Montmeyran et d’Upie.

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Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr

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English :

The start of the school year is approaching, and with it comes one of the highlights of local life: the Community Organizations Fair. We look forward to seeing you on Saturday, September 5, to discover the rich array of community organizations in Montmeyran and Upie.

L’événement Forum des Associations Montmeyran a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme