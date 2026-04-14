Atelier cueillette, bouquet et aquarelle D’Âme des Champs Montmeyran
Atelier cueillette, bouquet et aquarelle D’Âme des Champs Montmeyran mercredi 15 juillet 2026.
Montmeyran
Atelier cueillette, bouquet et aquarelle
D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:00:00
fin : 2026-07-15 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Une visite et cueillette d’un bouquet d’une dizaine de fleurs bio, puis une exploration à l’aquarelle des fleurs que nous auront vus avec Bianca.
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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77 contact@damedeschamps.fr
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English :
A visit and picking of a bouquet of a dozen organic flowers, followed by a watercolor exploration of the flowers we will have seen with Bianca.
L’événement Atelier cueillette, bouquet et aquarelle Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme