Atelier cueillette, bouquet et aquarelle D’Âme des Champs Montmeyran

Montmeyran

Atelier cueillette, bouquet et aquarelle

D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:00:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Une visite et cueillette d’un bouquet d’une dizaine de fleurs bio, puis une exploration à l’aquarelle des fleurs que nous auront vus avec Bianca.

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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77 contact@damedeschamps.fr

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English :

A visit and picking of a bouquet of a dozen organic flowers, followed by a watercolor exploration of the flowers we will have seen with Bianca.

L’événement Atelier cueillette, bouquet et aquarelle Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme