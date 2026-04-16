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Atelier fleurs enfant D’Âme des Champs Montmeyran

Atelier fleurs enfant D’Âme des Champs Montmeyran mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : D'Âme des Champs

Adresse : 535 C chemin de la Rouaille

Ville : 26120 Montmeyran

Département : Drôme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20

Montmeyran

Atelier fleurs bio enfant

D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Destiné aux 6-11 ans, ils réaliseront une composition de fleurs bio, dans un contenant sans mousse florale.
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D’Âme des Champs 535 C chemin de la Rouaille Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 88 77  contact@damedeschamps.fr

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English :

Aimed at 6-11 year-olds, they will create an organic flower arrangement, in a container without floral foam.

L’événement Atelier fleurs bio enfant Montmeyran a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme

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