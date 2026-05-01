Inauguration du nouveau café des simples Café des simples Auzon
Inauguration du nouveau café des simples Café des simples Auzon samedi 23 mai 2026.
Auzon
Inauguration du nouveau café des simples
Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
soirée concert, trois lives, musique ambiante & folk
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Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes nouveaucafedessimples@gmail.com
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English :
concert evening, three live shows, ambient & folk music
L’événement Inauguration du nouveau café des simples Auzon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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