Inauguration du nouveau café des simples Café des simples Auzon

Auzon

Inauguration du nouveau café des simples

Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

soirée concert, trois lives, musique ambiante & folk

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Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes nouveaucafedessimples@gmail.com

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English :

concert evening, three live shows, ambient & folk music

L’événement Inauguration du nouveau café des simples Auzon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne