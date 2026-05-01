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Inauguration du nouveau café des simples Café des simples Auzon

Inauguration du nouveau café des simples Café des simples Auzon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Café des simples

Adresse : 13 Rue des Anciens Francs

Ville : 43390 Auzon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Auzon

Inauguration du nouveau café des simples

Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

soirée concert, trois lives, musique ambiante & folk
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Café des simples 13 Rue des Anciens Francs Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   nouveaucafedessimples@gmail.com

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English :

concert evening, three live shows, ambient & folk music

L’événement Inauguration du nouveau café des simples Auzon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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