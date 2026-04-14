Tours et détours dans l’écomusée, Ecomusée du Pays d’Auzon, Auzon

Tours et détours dans l’écomusée 27 et 28 juin Ecomusée du Pays d’Auzon Haute-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, partez à la découverte du Vieil Auzon, un bourg chargé d’histoire au cœur du Haut-Allier.

Samedi 27 juin, accompagnés par Maryline et Aurore, les animatrices du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier, les visiteurs seront invités à parcourir les ruelles de ce village médiéval et à en percer les secrets. La visite permettra d’admirer les principaux témoins de son riche passé : la majestueuse collégiale, la halle qui fut longtemps au cœur de la vie locale, ou encore la porte médiévale, vestige des anciennes fortifications.

Au fil de la promenade, anecdotes et explications feront revivre l’histoire du bourg, son architecture et le quotidien de ses habitants à travers les siècles.

La visite se conclura à l’écomusée, où les participants pourront prolonger la découverte en explorant les différentes collections qui témoignent de la vie et des savoir-faire du territoire.

Dimanche, l’Ecomusée sera ouvert toute la journée.

Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine du Haut-Allier et de partager un moment convivial autour de l’histoire et de la mémoire du pays.

Ecomusée du Pays d’Auzon 43390 Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0615011813 »}, {« type »: « email », « value »: « sva.asso@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://svaasso.wixsite.com/ecomuseepaysdauzon »}]

Le pays d’Art et d’Histoire du Haut Allier organise une visite d’Auzon, qui se termine par la découverte de l’écomusée, dans lequel sera proposé une petite animation en lien avec le patrimoine ! Patrimoine Visite