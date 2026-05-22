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Quintette baroque Auzon

Quintette baroque Auzon dimanche 9 août 2026.

Adresse : place de la Collegiale

Ville : 43390 Auzon

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Auzon

Quintette baroque

place de la Collegiale Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Voyage musical à travers l’Angleterre élisabéthaine et baroque
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place de la Collegiale Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 22 86 91  ambac2023@gmail.com

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English :

A musical journey through Elizabethan and Baroque England

L’événement Quintette baroque Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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