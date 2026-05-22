Quintette baroque place de la Collegiale Auzon

Auzon

Quintette baroque

place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Découverte de l’univers musical de l’Italie baroque du début du XVIIe siècle.

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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 22 86 91 ambac2023@gmail.com

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English :

Discover the musical universe of early 17th-century Baroque Italy.

L’événement Quintette baroque Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne