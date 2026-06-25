Festival d’Auzon Collégiale Saint-Laurent Auzon
dimanche 2 août 2026 · Collégiale Saint-Laurent · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Festival d’Auzon
Collégiale Saint-Laurent 10 Place de la Collégiale Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-02
Auzon ouvre ses portes à tous les curieux pour partager l’art, la musique, la danse et la convivialité dans un cadre exceptionnel. Le Festival d’Auzon se déroule du 2 au 21 août 2026.
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Collégiale Saint-Laurent 10 Place de la Collégiale Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com
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English :
Auzon opens its doors to all who are curious to share art, music, dance, and a warm, friendly atmosphere in an exceptional setting. The Auzon Festival takes place from August 2 to 21, 2026.
L’événement Festival d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-25 par Haute-Loire Attractivité
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