Amélie Robins place de la Collegiale Auzon
Amélie Robins place de la Collegiale Auzon mercredi 19 août 2026.
Auzon
Amélie Robins
place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Soprano Lyrique Colorature .
.
place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coloratura lyric soprano .
L’événement Amélie Robins Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne