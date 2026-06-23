Balade nature et paysages à Auzon parking de la salle polyvalente d’Auzon Auzon mercredi 19 août 2026.

Auzon

Balade nature et paysages à Auzon

parking de la salle polyvalente d’Auzon 6 route Prélong Auzon Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Cette balade vous mènera sur les chemins autour d’Auzon, petite cité de caractère, pittoresque au riche passé historique, juché sur un éperon rocheux au cœur d’un écrin de verdure ou le passé viticole se lit encore dans le paysage.

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parking de la salle polyvalente d’Auzon 6 route Prélong Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

This walk will take you on a tour of the roads around Auzon, a picturesque little town of character with a rich historical past, perched on a rocky outcrop in the heart of a green setting where the winegrowing past can still be seen in the landscape.

L’événement Balade nature et paysages à Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne