Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion place de la Collegiale Auzon
Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion place de la Collegiale Auzon vendredi 21 août 2026.
Auzon
Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion
place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion
Marie-Virginie Cambriels,
Olivier Feraud,
Erwan Picque.
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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com
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English :
Medieval music recital with the Orion company -
Marie-Virginie Cambriels,
Olivier Feraud,
Erwan Picque.
L’événement Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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