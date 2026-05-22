Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion place de la Collegiale Auzon

Auzon

Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion

place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion

Marie-Virginie Cambriels,

Olivier Feraud,

Erwan Picque.

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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com

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English :

Medieval music recital with the Orion company -

Marie-Virginie Cambriels,

Olivier Feraud,

Erwan Picque.

L’événement Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne