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Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion place de la Collegiale Auzon

Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion place de la Collegiale Auzon vendredi 21 août 2026.

Lieu : place de la Collegiale

Adresse : Collégiale Saint Laurent

Ville : 43390 Auzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Auzon

Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion

place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion
Marie-Virginie Cambriels,
Olivier Feraud,
Erwan Picque.
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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   auzontoujours@gmail.com

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English :

Medieval music recital with the Orion company -
Marie-Virginie Cambriels,
Olivier Feraud,
Erwan Picque.

L’événement Récital de musique médiévale avec la compagnie Orion Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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