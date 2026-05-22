Trio avec Quentin Vogel place de la Collegiale Auzon

Auzon

Trio avec Quentin Vogel

place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Trio avec Quentin Vogel violon solo de l’orchestre national du Capitole de Toulouse, Paisit Bon-Dansac piano, Valentin Jouanny violoncelle.

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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com

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English :

Trio with Quentin Vogel concertmaster of the Orchestre national du Capitole de Toulouse, Paisit Bon-Dansac piano, Valentin Jouanny cello.

L’événement Trio avec Quentin Vogel Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne