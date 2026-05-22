Trio avec Quentin Vogel place de la Collegiale Auzon
Trio avec Quentin Vogel place de la Collegiale Auzon jeudi 20 août 2026.
Auzon
Trio avec Quentin Vogel
place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Trio avec Quentin Vogel violon solo de l’orchestre national du Capitole de Toulouse, Paisit Bon-Dansac piano, Valentin Jouanny violoncelle.
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place de la Collegiale Collégiale Saint Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes auzontoujours@gmail.com
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English :
Trio with Quentin Vogel concertmaster of the Orchestre national du Capitole de Toulouse, Paisit Bon-Dansac piano, Valentin Jouanny cello.
L’événement Trio avec Quentin Vogel Auzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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