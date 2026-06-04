Informations pratiques

Auzon

Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon

Collégiale d’Auzon Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Balade commentée des peinture murales de la collégiale Saint-Laurent en partenariat avec l’association Auzon Toujours

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Collégiale d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

Guided tour of the murals in the Saint-Laurent collegiate church, in partnership with the Auzon Toujours association

L’événement Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne