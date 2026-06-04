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AGENDA · Auzon

Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon Auzon

mercredi 5 août 2026 · Auzon

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Collégiale d'Auzon
Ville
43390 Auzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Auzon

Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon

Collégiale d’Auzon Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Balade commentée des peinture murales de la collégiale Saint-Laurent en partenariat avec l’association Auzon Toujours
  .

Collégiale d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 

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English :

Guided tour of the murals in the Saint-Laurent collegiate church, in partnership with the Auzon Toujours association

L’événement Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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