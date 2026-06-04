Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon Auzon
mercredi 5 août 2026 · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon
Collégiale d’Auzon Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade commentée des peinture murales de la collégiale Saint-Laurent en partenariat avec l’association Auzon Toujours
.
Collégiale d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
Guided tour of the murals in the Saint-Laurent collegiate church, in partnership with the Auzon Toujours association
L’événement Visite commentée des peintures murales de la collégiale d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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