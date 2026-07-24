AGENDA · Auzon
Concerts à Auzon Auzon
dimanche 9 août 2026 · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Concerts à Auzon
Collégiale Saint-Laurent Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-19
Immersion dans l’univers de la musique française baroque
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Collégiale Saint-Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 22 86 91 ambac2023@gmail.com
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English :
A Journey into the World of French Baroque Music
L’événement Concerts à Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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