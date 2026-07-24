Informations pratiques

Auzon

Concerts à Auzon

Collégiale Saint-Laurent Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-19

Immersion dans l’univers de la musique française baroque

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Collégiale Saint-Laurent Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 22 86 91 ambac2023@gmail.com

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English :

A Journey into the World of French Baroque Music

L’événement Concerts à Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne