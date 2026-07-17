Informations pratiques

Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Vialas Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’association Le Filon des Anciens et la mairie de Vialas inaugurent un nouvel espace consacré à l’histoire locale au sein de la médiathèque.

Les ouvrages de l’association seront désormais mis à la disposition de tous. Le Filon des Anciens présentera également ses recherches en cours, notamment le programme participatif « Histoire de nos maisons ».

Mairie de Vialas 48220 vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie

L’association Le filon des Anciens et la Mairie de Vialas inaugurent un nouveau rayon dédié à l’histoire locale, à la Médiathèque de Vialas.

© le filon des Anciens