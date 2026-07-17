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Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque, Mairie de Vialas, Vialas

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Vialas · Vialas

Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque, Mairie de Vialas, Vialas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Vialas
Adresse
48220 vialas
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Vialas Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’association Le Filon des Anciens et la mairie de Vialas inaugurent un nouvel espace consacré à l’histoire locale au sein de la médiathèque.
Les ouvrages de l’association seront désormais mis à la disposition de tous. Le Filon des Anciens présentera également ses recherches en cours, notamment le programme participatif « Histoire de nos maisons ».

Mairie de Vialas 48220 vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie
L’association Le filon des Anciens et la Mairie de Vialas inaugurent un nouveau rayon dédié à l’histoire locale, à la Médiathèque de Vialas.

© le filon des Anciens

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