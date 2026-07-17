Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque, Mairie de Vialas, Vialas
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Vialas · Vialas
Informations pratiques
Inauguration du rayon « Filon des Anciens, histoire locale » à la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Vialas Lozère
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
L’association Le Filon des Anciens et la mairie de Vialas inaugurent un nouvel espace consacré à l’histoire locale au sein de la médiathèque.
Les ouvrages de l’association seront désormais mis à la disposition de tous. Le Filon des Anciens présentera également ses recherches en cours, notamment le programme participatif « Histoire de nos maisons ».
Mairie de Vialas 48220 vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie
L’association Le filon des Anciens et la Mairie de Vialas inaugurent un nouveau rayon dédié à l’histoire locale, à la Médiathèque de Vialas.
© le filon des Anciens
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD Site du Bocard, parking P2 Vialas 18 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS Site du Bocard, parking P2 Vialas 18 juillet 2026
- CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas 21 juillet 2026
- NUIT DU COURT METRAGE Vialas 22 juillet 2026
- RANDONNÉE LE TRENZE Maison du Temps Libre Vialas 22 juillet 2026