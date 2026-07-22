Informations pratiques

Erquy

Inauguration du terrain de beach hanball

Rue du Portuais Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Inauguration de terrain en présence des élus

Animations et initiation

Ramenez votre pique nique et profitez de la journée. .

Rue du Portuais Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 42 12 31

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English :

L’événement Inauguration du terrain de beach hanball Erquy a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor