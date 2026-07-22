AGENDA · Erquy
Inauguration du terrain de beach hanball Erquy
samedi 25 juillet 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Inauguration du terrain de beach hanball
Rue du Portuais Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Inauguration de terrain en présence des élus
Animations et initiation
Ramenez votre pique nique et profitez de la journée. .
Rue du Portuais Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 42 12 31
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English :
L’événement Inauguration du terrain de beach hanball Erquy a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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