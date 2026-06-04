Inauguration fresque participative Foyer de vie Les Magnolais Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Un projet artistique inclusif et fédérateurCe projet a pour but d’embellir un lieu de passage et de vie en faisant de l’espace public un lieu d’expression artistique à ciel ouvert, participatif et accessible au cœur du quartier Eraudière.Un moment de convivialité pour tousÀ l’issue de la cérémonie d’inauguration, un moment convivial autour d’un rafraîchissement sera proposé. Il réunira les participants, partenaires et habitants du quartier.

Foyer de vie Les Magnolais Nantes 44300

https://pole-adultes44.apf-francehandicap.org/foyer-vie-magnolias



Afficher la carte du lieu Foyer de vie Les Magnolais et trouvez le meilleur itinéraire

