Inauguration fresque participative Foyer de vie Les Magnolais Nantes
Inauguration fresque participative Foyer de vie Les Magnolais Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Un projet artistique inclusif et fédérateurCe projet a pour but d’embellir un lieu de passage et de vie en faisant de l’espace public un lieu d’expression artistique à ciel ouvert, participatif et accessible au cœur du quartier Eraudière.Un moment de convivialité pour tousÀ l’issue de la cérémonie d’inauguration, un moment convivial autour d’un rafraîchissement sera proposé. Il réunira les participants, partenaires et habitants du quartier.
Foyer de vie Les Magnolais Nantes 44300
https://pole-adultes44.apf-francehandicap.org/foyer-vie-magnolias
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