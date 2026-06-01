Vesdun

Inauguration Librairie Libr’air

16 rue du chataignier Vesdun Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Cette grange-librairie souhaite devenir un lieu de proximité, de curiosité, de douceur et de partage.

Le 20 juin 2026 ouvrira un lieu un peu particulier une librairie installée dans une grange chaleureuse et vivante, pensée comme un refuge culturel et humain au cœur de la campagne. Plus qu’un commerce, ce projet souhaite devenir un espace de rencontres, de découvertes et de respiration. Un endroit où l’on vient feuilleter un livre, discuter autour d’un café, participer à un atelier, écouter une lecture ou simplement prendre le temps. Dans un monde qui va toujours plus vite, cette grange-librairie propose de ralentir, de recréer du lien et de remettre la culture à hauteur humaine. Inauguration de 14 h à 17 h, avec dédicace du dernier Livre de Denis Dupic Le mangeur de poussière . .

16 rue du chataignier Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 42 43 93

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English :

This barn-bookstore aims to be a place of community, curiosity, warmth, and sharing.

L’événement Inauguration Librairie Libr’air Vesdun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CHATEAUMEILLANT