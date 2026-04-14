Inauguration Parcelle jardinage seniors, Jardins familiaux du Bois de la Musse, Nantes

Inauguration Parcelle jardinage seniors Dimanche 26 avril, 16h00 Jardins familiaux du Bois de la Musse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Cette parcelle est destinée aux seniors qui habitent sur le territoire de Bellevue Chantenay Sainte anne et qui souhaitent participer à une dynamique collective de jardinage.

Le projet est coordonné par la DQ Ouest en lien avec l’association des jardins du bois de la musse & accompagné par la direction Nature et jardin.

Vous pouvez rejoindre le groupe et semer d’une manière ou d’une autre vos idées.

Contact : Yannick, chargé développement solidarités / DQ OUest au 06 70 22 23 44

Jardins familiaux du Bois de la Musse Rue du Bois de la Musse, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 22 26 44 »}]

Venez découvrir la parcelle seniors au sein du jardin du bois de la musse à entretenir collectivement pour partager un bon moment les mains dans la terre et la tête au vert ! Bien être physique et mental jardin