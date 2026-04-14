Inauguration Parcelle jardinage seniors, Jardins familiaux du Bois de la Musse, Nantes
Inauguration Parcelle jardinage seniors, Jardins familiaux du Bois de la Musse, Nantes dimanche 26 avril 2026.
Inauguration Parcelle jardinage seniors Dimanche 26 avril, 16h00 Jardins familiaux du Bois de la Musse Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Cette parcelle est destinée aux seniors qui habitent sur le territoire de Bellevue Chantenay Sainte anne et qui souhaitent participer à une dynamique collective de jardinage.
Le projet est coordonné par la DQ Ouest en lien avec l’association des jardins du bois de la musse & accompagné par la direction Nature et jardin.
Vous pouvez rejoindre le groupe et semer d’une manière ou d’une autre vos idées.
Contact : Yannick, chargé développement solidarités / DQ OUest au 06 70 22 23 44
Jardins familiaux du Bois de la Musse Rue du Bois de la Musse, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 22 26 44 »}]
Venez découvrir la parcelle seniors au sein du jardin du bois de la musse à entretenir collectivement pour partager un bon moment les mains dans la terre et la tête au vert ! Bien être physique et mental jardin
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